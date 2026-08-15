Finisce 2-2 l’ultima amichevole estiva della Roma prima dell'esordio in campionato contro la Fiorentina. I giallorossi hanno pareggiato per 2-2 in casa del Borussia Dortmund. Una sfida utile a Gian Piero Gasperini per verificare la condizione della squadra a pochi giorni dall’inizio della Serie A.

I giallorossi approcciano bene la gara e nel primo tempo mostrano personalità, riuscendo a trovare il doppio vantaggio in meno di 10 minuti con i gol di Dybala e Cristante. Successivamente, i giallo-neri riescono a recuperare il risultato grazie alle reti di Ryerson e Guirassy. Detto questo, la prestazione della prima frazione lascia buone sensazioni, soprattutto per qualità e intensità.

Dopo l’intervallo, però, il Dortmund alza il ritmo e mette in difficoltà la formazione capitolina. La Roma arretra, concede qualcosa dietro ed effettua molti errori in costruzione. Un ottimo Svilar evita ai giallorossi la sconfitta. La partita si chiude con il definitivo risultato di 2-2. Un secondo tempo più complicato del primo che evidenzia qualche carenza sia dal punto di vista fisico che tecnico rispetto ai tedeschi.

Tra le novità più attese c’è stato anche l’esordio di Nahuel Molina. Il nuovo acquisto giallorosso ha così disputato i suoi primi minuti con la Roma, iniziando a prendere confidenza con i nuovi compagni e con le idee di Gasperini. Ottima partita di Paulo Dybala che oltre a gol ha mostrato un'ottima condizione fisica giocando tutti e 90 i minuti.

Il test di Dortmund chiude quindi la preparazione estiva. Adesso si fa sul serio: la prima giornata di campionato metterà subito la Roma di fronte alla Fiorentina, per un esordio che rappresenterà il primo vero banco di prova della nuova stagione.