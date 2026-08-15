Il gol di Gudmundsson al primo pallone toccato su cross perfetto di Atta, quello di Kean in stile karate, la rete di Ranieri su sponda di Dragusin in uno schema da calcio d’angolo che vedremo a più riprese, la conferma di Ndour. Buona la prima (come il titolo del programma televisivo con Ale e Franz) per Fabio Grosso. I segnali arrivati dalla partita di Coppa Italia contro il Benevento sono stati tanti e tutti positivi. E alla lista sopra citata s'aggiunge la prestazione di Joao Mario che non può e non deve essere messa in secondo piano. Il portoghese ha ripagato come meglio non poteva la fiducia concessagli dal tecnico viola: diligente in fase difensiva, un’autentica spina nel fianco per i campani in quella offensiva (non a caso lo abbiamo premiato con un bel 6,5 in pagella). Il bolide stampatosi sulla traversa e, soprattutto, il cross al bacio per il raddoppio firmato Moise Kean sono lì a testimoniarlo. Un gesto tecnico, quest’ultimo, che fa capire come una delle sue migliori capacità sia quella di crossare dalla linea di fondo. L’attaccante ex Juventus ha già ringraziato con un’acrobazia degna del miglior Zlatan Ibrahimovic. Il tutto in attesa di Mateo Pellegrino che con tali assist, dall’alto dei suoi 192 centimetri, ci va a nozze.

Scelta non scontata, più concorrenza

Ciò fa capire che rispetto alla scorsa stagione la concorrenza, in tutti i settori del campo, è aumentata e che Dodò, in caso di permanenza a Firenze, dovrà sudarsi le fatidiche sette camicie per conquistarsi la titolarità.

In attesa della riprova

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