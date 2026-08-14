Attimi di apprensione in casa Fiorentina durante la prima gara ufficiale della stagione. Al minuto 64 della sfida contro il Benevento, Arthur Atta si è accasciato sul terreno di gioco nei pressi della trequarti avversaria, richiamando immediatamente l’attenzione dello staff medico viola.

Il centrocampista francese ha accusato quello che, dalle prime immagini, sembrerebbe essere un affaticamento muscolare nella zona dell’adduttore destro. Al momento, tuttavia, non ci sono indicazioni ufficiali che permettano di parlare di un vero e proprio infortunio: saranno necessari gli accertamenti del caso per stabilire l’entità del problema.

Atta è rimasto a terra per qualche istante, attendendo l’intervento dei sanitari. Dopo le prime valutazioni, il numero 14 viola è riuscito comunque a rialzarsi e ha lasciato il terreno di gioco sulle proprie gambe, senza necessità di essere accompagnato fuori.

Fabio Grosso ha quindi deciso di non rischiare e ha proceduto con la sostituzione, proprio come fatto per Joao Mario, rilevato da Dodò all'intervallo. Per i due acciaccati non dovrebbe essere nulla di grave. Al posto di Atta è entrato Federico Croci, classe 2010, protagonista così di un ingresso particolarmente significativo nella prima uscita ufficiale della nuova Fiorentina.