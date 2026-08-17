Il Frosinone ha iniziato la stagione con un convincente 4-1 sulla Juve Stabia in Coppa Italia, conquistando il passaggio del turno. Una vittoria importante per Massimiliano Alvini, ma che non ha nascosto alcune criticità in vista del campionato. Il prossimo appuntamento sarà infatti contro la Fiorentina, il 29 agosto, nella seconda giornata di Serie A.

Nel post-partita, il tecnico ha parlato soprattutto della necessità di conoscere e integrare i numerosi nuovi arrivati. Dopo una prima dichiarazione che aveva fatto discutere sul mercato, Alvini ha chiarito di non essere stato direttamente coinvolto nella scelta di diversi giocatori e di avere ora il compito di comprenderne caratteristiche e potenzialità: serviranno tempo e lavoro per trovare i giusti equilibri.

Sono giocatori arrivati che io non ho chiesto, mi devo adattare alle caratteristiche. Bisogna sapersi adattare e lavorare. Mi sono spiegato male, volevo intendere che li devo allenare e conoscere. Sono tutti giocatori arrivati e tu, allenatore, devi capirne le caratteristiche. Ci vorrà del tempo, dei mesi, per poterli poi integrare e farli rendere al meglio