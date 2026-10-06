Ospite negli studi del Pentasport, Riccardo Galli ha analizzato diversi temi di casa Fiorentina, soffermandosi in particolare sulla crescita di Cher Ndour, sul futuro di Comuzzo e Fagioli e sulle possibili mosse di mercato dei viola. Un passaggio anche sulla sfida contro il Genoa e sulle possibili scelte di Vanoli per l'undici titolare.

Ndour

Ndour è un giocatore con delle caratteristiche preziosissime, forse meno evidenti e belle da notare per chi il calcio va a vederlo e basta. Per me è un giocatore importante per questa Fiorentina. Quando riuscirà ad esprimere tutto il suo potenziale diventerà un punto di riferimento per il calcio italiano. Si è sempre ritagliato il suo spazio con qualsiasi allenatore in panchina. Tenerlo fuori adesso diventa difficile, ma questo è il bello dell'abbondanza. Quanto può valere adesso? 25 milioni possono essere una base per iniziare a trattare, ma lato Fiorentina possono farlo lievitare anche fino a 35

Comuzzo

Se il Torino non cambia improvvisamente filosofia di mercato tornerà a Firenze. La Fiorentina è stata brava a mettere un diritto di riscatto di questo livello.

Fagioli

Fagioli mi ha sorpreso in positivo. Mi piace come lo sta impiegando Vanoli, ma anche come lo sta migliorando Mancini. In lui è cambiato qualcosa, l'esempio concreto è stata la partita di Venezia. Dopo l'arrivo di Oulai, la sensazione era che Fagioli potesse essere tra i sacrificabili per fare cassa. Meno male che questa offerta non è arrivata.

Thiago Gabriel

Prima deve uscire un difensore e credo che il più papabile sia Pongracic. Il giocatore del Lecce mi piacerebbe vederlo a Firenze, ma la sua valutazione è molto alta e dubito che la Fiorentina possa acquistarlo a gennaio. Casomai può bloccarlo per giugno, ma a gennaio senza un prestito con riscatto non penso possa arrivare.

Chi in campo a Genova?

Davanti penso possa mantenere il suo vantaggio Pellegrino. Nel mezzo Ndour, Fagioli e Oulai, con Atta pronto ad entrare dalla panchina.