Dopo Mateo Pellegrino , il Parma si prepara a cedere un altro big. Si tratta di Zion Suzuki, portiere giapponese dei Ducali. Alcuni giorni fa sembrava che il Psg avesse messo le mani su Suzuki. Poi alcune commissioni eccessive hanno fatto saltare l'affare. Commissioni che, a quanto pare, non hanno spaventato l'Aston Villa.

Come riporta The Athletic, i Villans hanno offerto 30 milioni, con 5 di bonus. Nei prossimi giorni il ragazzo si sottoporrà alle visite mediche. A questo punto il Dibu Martinez potrebbe lasciare il Villa Park, con la Juventus in pressing.