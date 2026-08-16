Martin Demichelis nella sua esperienza al River Plate ha lanciato due grandi talenti, Claudio Echeverri e Franco Mastantuono. Firenze attende di scoprire tutte le qualità dell'ex Real. Nonostante gli argentini lo rivolessero in patria, Demichelis analizza il futuro dei due ragazzi a Espn:

"Oggi spero che non si tirino indietro , perché non ho dubbi che siano pronti a dare il massimo. Non dobbiamo dimenticare tutti i grandi ex giocatori che hanno giocato in Europa e che hanno avuto bisogno di molto tempo. Gonzalo Higuaín ha avuto bisogno di un anno per ambientarsi al Real Madrid. La stessa cosa è successa a Javier Saviola al Barcellona e a Pablo Aimar. E potrei citarne molti altri."

Mastantuono: "Per me è sempre stato, quotidianamente, uno dei ragazzi che si è distinto maggiormente dal punto di vista fisico"