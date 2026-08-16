Mastantuono si è concesso un bagno a Forte dei Marmi e anche un bagno di folla non appena è stato riconosciuto: un bel pomeriggio tra i tifosi viola
VIDEO - Grosso: "Stiamo crescendo, ma non dobbiamo staccare la spina"
Un Ferragosto davvero speciale per Franco Mastantuono, il talento arrivato dal Real Madrid in prestito alla Fiorentina e accolto dai tifosi viola con un entusiasmo da sogno.
Come riporta la collega Sara Meini (TGR Rai), in spiaggia a Forte dei Marmi si è presentato come uno dei tanti e ha iniziato a giocare a pallone con i bambini presenti. È bastato poco perché qualcuno lo riconoscesse. Poi l’emozione, i sorrisi e la sorpresa di trovarsi a giocare con il nuovo idolo viola.
"Un ragazzo umile, disponibile e gentile con tutti i presenti allo stabilimento", raccontano alcune delle persone che hanno avuto modo di incontrarlo. Un modo semplice e spontaneo di vivere una giornata di Ferragosto, senza mai tirarsi indietro davanti a chi gli chiedeva una foto, un saluto o semplicemente di giocare insieme. Il miglior modo per presentarsi. Qua sotto le immagini:
© RIPRODUZIONE RISERVATA