Un Ferragosto davvero speciale per Franco Mastantuono, il talento arrivato dal Real Madrid in prestito alla Fiorentina e accolto dai tifosi viola con un entusiasmo da sogno.

Come riporta la collega Sara Meini (TGR Rai), in spiaggia a Forte dei Marmi si è presentato come uno dei tanti e ha iniziato a giocare a pallone con i bambini presenti. È bastato poco perché qualcuno lo riconoscesse. Poi l’emozione, i sorrisi e la sorpresa di trovarsi a giocare con il nuovo idolo viola.

"Un ragazzo umile, disponibile e gentile con tutti i presenti allo stabilimento", raccontano alcune delle persone che hanno avuto modo di incontrarlo. Un modo semplice e spontaneo di vivere una giornata di Ferragosto, senza mai tirarsi indietro davanti a chi gli chiedeva una foto, un saluto o semplicemente di giocare insieme. Il miglior modo per presentarsi. Qua sotto le immagini: