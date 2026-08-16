"Tutta quella città, Max... non se ne vedeva la fine", spiega Danny Boodman T.D. Lemon detto Novecento nell'omonima opera di Baricco al trombettista Tooney. Non se ne vedeva la fine, esattamente come non si vede la fine, o meglio, il confine, del mercato della Fiorentina condotto da Fabio Paratici. Novecento con quella frase spiega il proprio sgomento nel decidere di non scendere dal Virginian, il transatlantico a bordo del quale ha passato la vita; noi invece scrutiamo estasiati un orizzonte ancora invisibile, interrogandoci sulla prossima boa in vista: Kristian Thorstvedt.

Riassunto della telenovela Thorstvedt

Un vice Atta da 15 milioni

Il nuovo mindset viola

Un arsenale per Grosso

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Di Thorstvedt in chiave mercato si è detto e ridetto tutto:, vorrebbe lasciare il Sassuolo che non arretra sulla cifra, gradimento reciproco con l'ex allenatore Grosso che ritroverebbe a Firenze e, ultimo aggiornamento,. Il giocatore è senza dubbio valido, nazionale norvegese anche se non titolare ma con esperienza nel nostro campionato e caratteristiche ideali per una mezzala. È lecito ritenerloe al partente Fabbian, ma...Seguiamo con curiosità questa pista perché in una sessione che ha visto la Fiorentina spendere oltre 100 milioni, completando solo una cessione importante - Piccoli, per di più con obbligo condizionato, quindi non da incassare adesso -Perché di questo si tratta: se qualcuno pensa che Thorstvedt alla Fiorentina possa togliere il posto ad Atta e Ndour, a questo Ndour che cresce a vista d'occhio e ha iniziato la stagione come aveva terminato la scorsa, cioè segnando... beh, se qualcuno lo pensa commenti pure, confrontiamoci.Evidentemente la Fiorentina sta entrando davvero in una nuova dimensione. Se si può avere qualche dubbio sull'operazione Pellegrino riserva di Kean,, nel caso arrivasse Thorstvedt non ci sarebbero spiegazioni possibili se non, banalmente,. Il big di centrocampo che potrebbe partire è Fagioli, e in quel caso Mandragora scalerebbe a fare il vice Oulai come da test in amichevoli, ma Thorstvedt anche così troverebbe le caselle da mezzala occupate. Figuriamoci con la permanenza di Fagioli e quindi di Mandragora nel suo ruolo.Pensate alla Fiorentina che, in una giornata di magra da parte del geniale Atta o di polveri bagnate di Kean, mettedifensivi tarati sui primi.- è un bel se, ma non compete a noi -A meno che non ci sia nessun grande colpo sull'ala in arrivo: allora Atta rimarrebbe avanzato e ci sarebbe spazio da mezzala sinistra. Il che, però, sarebbe una delusione...