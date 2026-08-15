VIDEO - Oulai e Fagioli insieme? Grosso: "La qualità mi piace, ma c'è un però"

Dopo il successo ottenuto in Coppa Italia contro il Benevento, la Fiorentina si prepara a staccare la spina per qualche giorno.

La squadra viola avrà infatti due giorni di riposo, con Mister Grosso che ha concesso ai propri giocatori una pausa nelle giornate di domenica 16 e lunedì 17 agosto. Una breve parentesi dopo gli impegni delle ultime settimane, prima di tornare a concentrarsi sugli ultimi preparativi i vista dell'esordio stagionale.

La ripresa degli allenamenti è prevista per martedì 18, quando la Fiorentina tornerà al lavoro per proseguire la preparazione in vista della prima di campionato. Il primo appuntamento di Serie A sarà subito importante, con i viola attesi dalla sfida contro la Roma.