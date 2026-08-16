Secondo la coppia Romano-Moretto nei prossimi giorni potrebbero esserci novità importanti riguardo al 9 gigliato
VIDEO - Grosso su Kean: "Molto, molto forte. Da lui mi aspetto tanto"
Il numero 9 della Fiorentina potrebbe durare poco sulle spalle di Moise Kean. Già, perché secondo la coppia Fabrizio Romano-Matteo Moretto, nel loro ultimo aggiornamento di mercato su Youtube, in questa settimana potrebbero esserci importanti novità riguardo al centravanti della Nazionale italiana. L'attaccante ex Juve, Everton e PSG è il vero obiettivo di Cesc Fabregas, che lo vuole a tutti i costi per guidare il proprio reparto avanzato in campionato e Champions League.
Delap complicatoSecondo i due esperti di calciomercato, non ci sarebbero per il momento le condizioni giuste per Liam Delap, che il Chelsea darebbe in prestito ma alzando molto le richieste perché convinto che possano esserci altre squadre sul figlio d'arte di Rory.
Quindi occhio a KeanIl Como starebbe studiando l'offerta economica giusta da presentare alla Fiorentina per cercare di accontentare il proprio tecnico, offerta che dovrebbe arrivare a Fabio Paratici in questa settimana post-Ferragosto. Dal canto suo, il d.s. viola attende, di sicuro per lasciar partire Kean si aspetta una proposta davvero importante, quasi irrinunciabile. Nell'eventualità di una cessione, la Fiorentina si è già cautelata con l'arrivo di Mateo Pellegrino, anche se, di certo, nel caso, servirebbe un secondo attaccante centrale da inserire in rosa.
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