Il numero 9 della Fiorentina potrebbe durare poco sulle spalle di Moise Kean. Già, perché secondo la coppia Fabrizio Romano-Matteo Moretto, nel loro ultimo aggiornamento di mercato su Youtube, in questa settimana potrebbero esserci importanti novità riguardo al centravanti della Nazionale italiana. L'attaccante ex Juve, Everton e PSG è il vero obiettivo di Cesc Fabregas, che lo vuole a tutti i costi per guidare il proprio reparto avanzato in campionato e Champions League.

Delap complicato

Quindi occhio a Kean

Secondo i due esperti di calciomercato, non ci sarebbero per il momento le condizioni giuste per Liam Delap, che il Chelsea darebbe in prestito ma alzando molto le richieste perché convinto che possano esserci altre squadre sul figlio d'arte di Rory.Il Como starebbe studiando l'offerta economica giusta da presentare alla Fiorentina per cercare di accontentare il proprio tecnico, offerta che dovrebbe arrivare ain questa settimana post-Ferragosto. Dal canto suo, il d.s. viola attende, di sicuro per lasciar partire Kean si aspetta una proposta davvero importante, quasi irrinunciabile. Nell'eventualità di una cessione, la Fiorentina si è già cautelata con l'arrivo di, anche se, di certo, nel caso, servirebbe un secondo attaccante centrale da inserire in rosa.