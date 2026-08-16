Vi ricordate Carlos Sanchez? La Roca di Sousa alla Fiorentina, diventato presidente di un campionato

Niccolò Meoni
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Meteore Viola

Una vita da giramondo, senza mai dimenticare la propria patria, la Colombia. Questo è Carlos Sanchez, passato anche da Firenze nella sua lunga carriera. In questa puntata di Meteore Viola, ripercorriamo la sua storia, dagli inizi difficili allo status di leader vero e proprio in Nazionale, scoprendo cosa fa oggi dopo il ritiro.

Carlos Sanchez

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