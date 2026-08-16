Vi ricordate Carlos Sanchez? La Roca di Sousa alla Fiorentina, diventato presidente di un campionato
Il VIDEO di Mastantuono al mare in Versilia: che sinistro!
Meteore Viola
Una vita da giramondo, senza mai dimenticare la propria patria, la Colombia. Questo è Carlos Sanchez, passato anche da Firenze nella sua lunga carriera. In questa puntata di Meteore Viola, ripercorriamo la sua storia, dagli inizi difficili allo status di leader vero e proprio in Nazionale, scoprendo cosa fa oggi dopo il ritiro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato
Fabregas non molla e vuole Kean: in settimana l'offerta ufficiale del Como?
Esclusive
Oulai, il futuro di Fagioli e i nuovi: i dettami della coppia Paratici-Goretti
Interviste
Demichelis: "Spero che Mastantuono non torni in Argentina. Ricordate Higuain"
Esclusive
VN Scout - Dribbling, reti e centimetri: Swedberg, l'ala che ti completa il mercato
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti