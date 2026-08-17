La Juventus si assicura le prestazioni del portiere ex Empoli, Guglielmo Vicario, che in giornata dovrebbe arriva a Torino
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La Juventus ha un nuovo portiere. I bianconeri e il Tottenham hanno raggiunto l'accordo per il passaggio in bianconero di Guglielmo Vicario. I due club hanno impostato l'operazione sulla base di un prestito temporaneo con diritto di riscatto.
La cifra pattuita per l'acquisto a titolo definitivo del portiere è fissata a 10 milioni di euro. L'intesa non prevede alcun obbligo di riscatto legato a presenze o obiettivi della squadra, garantendo alla società torinese piena libertà di scelta al termine della stagione.
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