VIDEO VN - Grosso su Kean: “Al centro del progetto. Contento sia con me”

L'ex terzino sinistro della Fiorentina, Aleksa Terzic, è pronto a tornare a giocare in Italia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il Frosinone, scatenato sul mercato, ha chiuso per l'arrivo del Serbo dal Salisburgo, portando ad Alvini un ulteriore rinforzo per questo ritorno in Serie A. Il calciatore è arrivo a Roma, più precisamente a Villa Stuart, per compiere le visite mediche di rito.