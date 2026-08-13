Dopo essere andato al Salisburgo, l'ex viola Aleksa Terzic è pronto a tornare a giocare in Italia

Redazione VN
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L'ex terzino sinistro della Fiorentina, Aleksa Terzic, è pronto a tornare a giocare in Italia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il Frosinone, scatenato sul mercato, ha chiuso per l'arrivo del Serbo dal Salisburgo, portando ad Alvini un ulteriore rinforzo per questo ritorno in Serie A. Il calciatore è arrivo a Roma, più precisamente a Villa Stuart, per compiere le visite mediche di rito.

ACF Fiorentina v UC Sampdoria - Serie A

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