Il giocatore dell'Inter, Hakan Calhanoglu, si è espresso sul mercato della Fiorentina ad opera di Fabio Paratici

Redazione VN
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Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di BeINSports parlando anche del mercato che sta facendo la Fiorentina:

Sarà un gran bel campionato la prossima Serie A, ci sono squadre come l'Atalanta e altre, che stanno crescendo e che stanno comprando bei giocatori come la Fiorentina. Le critiche arrivano sempre da fuori, da giocatore non condivido quello che dicono, per me la Serie A è nella top 3 dei campionati con Premier League e Liga.
ACF Fiorentina v FC Internazionale - Serie A

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