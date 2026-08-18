Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di BeINSports parlando anche del mercato che sta facendo la Fiorentina:

Sarà un gran bel campionato la prossima Serie A, ci sono squadre come l'Atalanta e altre, che stanno crescendo e che stanno comprando bei giocatori come la Fiorentina. Le critiche arrivano sempre da fuori, da giocatore non condivido quello che dicono, per me la Serie A è nella top 3 dei campionati con Premier League e Liga.