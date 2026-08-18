Il giocatore dell'Inter, Hakan Calhanoglu, si è espresso sul mercato della Fiorentina ad opera di Fabio Paratici
VIDEO - Joao Mario: "Nel mio ruolo c'è concorrenza, ma posso adattarmi"
Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di BeINSports parlando anche del mercato che sta facendo la Fiorentina:
Sarà un gran bel campionato la prossima Serie A, ci sono squadre come l'Atalanta e altre, che stanno crescendo e che stanno comprando bei giocatori come la Fiorentina. Le critiche arrivano sempre da fuori, da giocatore non condivido quello che dicono, per me la Serie A è nella top 3 dei campionati con Premier League e Liga.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Conferenze stampa
Joao Mario: "Spero di fare tanti altri assist a Kean. Ruolo? Ne posso fare 3"
Video
Si avvicina LA FESTA… Sartoria Paratici al lavoro per un abito d’élite
Coppa Italia
Coppa Italia, la Fiorentina affronta il Pisa: ufficiali data e orario del match
Le nostre esclusive
Domino attaccanti: così Icardi può indirizzare il mercato della Fiorentina
Le nostre esclusive
VN - Kean-Como, il rilancio arriverà? Cosa filtra dal Viola Park
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti