La situazione legata a Banda, in casa Lecce, non è stata ancora risolta: il caso adesso è passato direttamente in mano alla FIFA

Redazione VN
Pippolese

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In casa Lecce, il caso Lameck Banda passa in mano alla FIFA. Per commentare la situazione, il direttore sportivo giallorosso, Fabio Trinchera, ha usato queste parole durante la conferenza stampa di presentazione di Willem Geubbels:

Il caso Banda farà giurisprudenza, un po' come successo con la Legge Bosman. È una cosa molto anomala e il presidente se ne sta occupando in prima persona, ha già parlato con Malagò, la FIFA, la Federazione Libica e dello Zambia.. Banda è sotto contratto con il Lecce, ed è inconcepibile non rispetti le regole.
US Lecce v ACF Fiorentina - Serie A

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