Sembrava ormai destinata a concludersi positivamente la trattativa tra il Paris Saint-Germain e il Parma per Zion Suzuki, ma l’affare è saltato proprio nelle battute finali. Come riportato da Fabrizio Romano, il portiere giapponese, aveva raggiunto un accordo verbale con il club francese e anche il Parma aveva dato il proprio via libera al trasferimento, sulla base di un’operazione da circa 35 milioni di euro.

Il giocatore era atteso in giornata a Parigi, però, sono emerse delle difficoltà legate alle commissioni richieste dagli agenti del giocatore. Il PSG avrebbe ritenuto troppo elevate le richieste dei procuratori di Suzuki e, nonostante fossero già stati scambiati i documenti tra le parti, ha deciso di interrompere la trattativa.

Una brusca frenata che riporta quindi Suzuki al Parma, almeno per il momento. Tra i club che potrebbero valutare la situazione c’è anche l’Aston Villa, che segue con attenzione il mercato dei portieri. Il futuro di Suzuki torna nuovamente in discussione.