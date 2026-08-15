Come David De Gea, anche il suo connazionale ha voluto mandare un messaggio ai tifosi della Fiorentina

Redazione VN
ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa Italia

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Valdepenas va di corsa, in tutti i sensi. Nella gara di ieri, lo spagnolo ha illuminato la fascia sinistra con le sue galoppate. Arrivato dal Real Madrid con una formula alla Nico Paz, il classe 2006 si candida per essere protagonista della stagione viola.

Come David De Gea, anche il suo connazionale ha voluto mandare un messaggio ai tifosi della Fiorentina: "Orgoglioso della vittoria e del mio debutto ufficiale con questa squadra". Ecco il post:

ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa Italia

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