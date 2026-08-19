Le ultime da Trigoria in vista della prima gara di campionato contro la Fiorentina
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La Fiorentina si allena con l'obiettivo di arrivare al meglio alla prima giornata di campionato contro la Roma. Fabio Grosso potrà contare sul recupero di alcuni giocatori usciti un po' affaticati dalla gara contro il Benevento in Coppa Italia (LE ULTIME).
Lato RomaAnche la Roma oggi è tornata ad allenarsi a Trigoria dopo tre giorni di riposo concessi. Presente il nuovo acquisto Rodrigo Mora per il suo primo allenamento in giallorosso. Tra le buone notizie per Gasperini c'è quella del rientro di Pisilli che ha recuperato dall'infortunio. Anche Wesley, nonostante continui il lavoro personalizzato, mette nel mirino la Fiorentina. C'è cautela invece nei confronti di Pellegrini che verrà valutato giorno dopo giorno.
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