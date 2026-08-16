Anche il Torino ha disputato come la Fiorentina il trentaduesimo di Coppa Italia contro una formazione di Serie B, in questo caso la Carrarese. Ed a decidere l'incontro nella serata di Ferragosto è stata una zampata dell'ex viola Giovanni Simeone dopo pochi minuti dall'inizio del match (9'). Tra i titolari c'era ovviamente anche Pietro Comuzzo, il difensore classe 2005 di proprietà viola su cui i granata ed il loro nuovo allenatore Ignazio Abate puntano molto.

Contro i gialloblù carrarini il giovane centrale ha offerto una prova solida ed ordinata, senza mai rischiare più di tanto nelle giocate e rappresentando pure un punto di riferimento per i compagni di reparto, impiegato sul centrodestra della retroguardia torinista. Al 67', però, Comuzzo ha dovuto chiedere il cambio, inizialmente sembrava per crampi, poi però si è saputo per un problema alla tibia destra, che non dovrebbe essere comunque preoccupante.