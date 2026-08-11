La Roma accelera sul mercato ed è pronta a regalare due rinforzi importanti a Gian Piero Gasperini. Come riportato da Gianluca Di Marzio, i giallorossi sono sempre più vicini a Rodrigo Mora, talento classe 2007 del Porto. I contatti tra le parti proseguono per trovare la formula definitiva dell'operazione, con il club portoghese che sta cercando di tutelarsi anche in vista del futuro del giocatore.

Passi avanti importanti anche per Luis Henrique. Roma e Inter hanno infatti raggiunto una base d'intesa per il trasferimento dell'esterno brasiliano nella Capitale, anche se resta ancora da ottenere il via libera definitivo del giocatore. Dopo aver iniziato a lavorare sull'operazione nelle ultime ore, dunque, i giallorossi hanno accelerato sensibilmente: Mora e Luis Henrique possono diventare il doppio colpo per completare il reparto offensivo di Gasperini.