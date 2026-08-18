Le ultime novità sul movimenti di mercato con focus sul nostro massimo campionato: giornata vivace dopo settimane di torpore
È in corso la sessione estiva di calciomercato 2026, preludio alla stagione 2026/27: dal 29 giugno al 1 settembre i club di Serie A possono operare in entrambe le direzioni, entrata e uscita, allo scopo di rinforzare i rispettivi organici in base ai dettami degli allenatori, vecchi o nuovi.
Se da una parte Violanews segue minuto per minuto le trattative della Fiorentina, vogliamo anche offrirvi una panoramica quotidiana delle notizie più importanti relative alle altre squadre del massimo campionato italiano: acquisti, cessioni, piste che si scaldano o che perdono quota, ecco le top news di mercato di oggi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Le nostre esclusive
VN - Kean-Como, il rilancio arriverà? Cosa filtra dal Viola Park
News calciomercato
Icardi prende tempo: la Lazio insiste, ma lui vuole il progetto migliore
News calciomercato
Di Marzio: Fortini, non solo l'Hull City. E' tentato dal rimanere in Serie A
Video
Si avvicina LA FESTA… Sartoria Paratici al lavoro per un abito d’élite
Coppa Italia
Coppa Italia, la Fiorentina affronta il Pisa: ufficiali data e orario del match
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti