Sembrava ormai tutto pronto per il ritorno di Davide Frattesi alla Lazio, ma l'operazione ha subito uno stop. Il trasferimento del centrocampista dall'Inter al club biancoceleste è al momento sospeso per alcuni motivi burocratici: la Lega non ha infatti ancora dato l'ok necessario per procedere con la chiusura dell'affare.

Come riportato anche da SkySport, il giocatore era pronto a partire già questa mattina per raggiungere Roma e completare l'iter che avrebbe dovuto portarlo nuovamente a vestire la maglia della Lazio. La partenza, per, è stata rinviata in attesa che venga risolta la questione burocratica.