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Rakow, Tomczyk: “La loro qualità ci ha dominato. Dovevamo essere perfetti”

Rakow, Tomczyk: “La loro qualità ci ha dominato. Dovevamo essere perfetti” - immagine 1
Le parole del tecnico della squadra rossoblù in conferenza stampa
Filippo Caroli Redattore 

Il tecnico del Rakow Lukasz Tomczyk è intervenuto in conferenza stampa dopo il match perso contro la Fiorentina:

Non siamo riusciti ad essere lucidi in alcune situazioni. Siamo partiti bene nella ripresa, ma sapevamo di dover essere perfetti in tutti i 90'. Abbiamo preso gol quando hanno sviluppato in velocità, faccio i miei complimenti ai miei ragazzi. Dobbiamo raccogliere quanto di buono fatto e prepararci per la gara successiva. La Fiorentina ci ha dominato in qualità e hanno sviluppato in velocità. Hanno giocato con grande qualità, noi siamo stati molto bravi sotto il punto di vista dell'intensità. Non dovevamo prendere gol, ma è andata così.

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