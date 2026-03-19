Il tecnico del Rakow Lukasz Tomczyk è intervenuto in conferenza stampa dopo il match perso contro la Fiorentina:
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Rakow, Tomczyk: “La loro qualità ci ha dominato. Dovevamo essere perfetti”
Le parole del tecnico della squadra rossoblù in conferenza stampa
Non siamo riusciti ad essere lucidi in alcune situazioni. Siamo partiti bene nella ripresa, ma sapevamo di dover essere perfetti in tutti i 90'. Abbiamo preso gol quando hanno sviluppato in velocità, faccio i miei complimenti ai miei ragazzi. Dobbiamo raccogliere quanto di buono fatto e prepararci per la gara successiva. La Fiorentina ci ha dominato in qualità e hanno sviluppato in velocità. Hanno giocato con grande qualità, noi siamo stati molto bravi sotto il punto di vista dell'intensità. Non dovevamo prendere gol, ma è andata così.
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