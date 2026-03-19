Vanoli (conf.): “Felice per la reazione di Kean. Palace forte, ma ci siamo anche noi”

"Abbiamo faticato nel primo tempo anche a causa del campo. Abbiamo preso gol e mi è dispiaciuto, ma mi è piaciuta tanto la reazione. Non era facile, lo sapevamo. Abbiamo dimostrato di volere i quarti. Questo gruppo mi piace, stiamo diventando una squadra in grado di aiutarsi a vicenda. Questo è lo spirito giusto per salvarsi e per portare avanti la Conference. Il primo tempo? Mi aspettavo di interpretarlo in modo diverso. Devi essere brvao a capire che magari quello che hai provato devi cambiarlo, e su questo siamo stati un po' lenti. Abbiamo meritato la vittoria, anche se soffrendo. Chi è che non soffre in Europa?"

"Kean? Non lo abbiamo mai trovato, bisogna andare più in profondità. Il battibecco? Pe rme è positivo, perché testimonia la sua enorme voglia, ci tiene tanto. Poi l'allenatore deve fare delle scelte. Calcio polacco? Boniek mi aveva detto che fosse in crescita, ma io guardo i miei giocatori. Esterni? Gli infortuni ci hanno un po' condizionato le scelte. Ho tanti giocatori, per fortuna. Harrison è duttile e lo ha dimostrato. L'ha fatto vedere. Pe rme è un giocatore affidabile. Dodò e Parisi stanno facendo molto bene, e quando stanno sulla stessa corsia sono molto pericolosi. Conference? Sono sempre stato chiaro. L'obiettivo è la salvezza. Ma mi piace tanto l'ambito internazionale. Una squadra di valore deve sapersi muovere in più competizioni. Ora abbiamo fatto un passo solo. Fabbian? Gioc ain un sistema diverso rispetto a Bologna. Ha potenzialità importanti e deve tornare a fare la mezzala in un certo modo. Siamo contenti, perché abbiamo bisogno di tutti. Crystal Palace? Sono felice, quando arriverà il momento li studieremo. hanno la forza di poter arrivare in fondo, ma ci siamo anche noi"