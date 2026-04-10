Chris Richards, difensore del Crystal Palace, ha parlato a TNT Sports dopo la partita vinta contro la Fiorentina:
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Richards: “Sarebbe sciocco pensare già alla semifinale, ma segneremo ancora”
Il difensore si è rifiutato di farsi prendere dall'entusiasmo dopo la netta vittoria del Palace contro la Fiorentina
Certo che vogliamo arrivare in finale, ma sappiamo che bisogna pensare una partita alla volta. Quindi penso che sarebbe sciocco dire che stiamo già pensando al prossimo avversario in semifinale. Ripeto, abbiamo ancora un'intera partita da giocare e sarà un ambiente ostile a Firenze. Sappiamo che dobbiamo andare lì e ottenere una vittoria. Ci concentriamo sempre sul mantenere la porta inviolata, perché questo permette alle persone in prima linea di fare ciò che devono fare. Difendere non è sempre, si sa, la cosa più bella da fare, ma ogni volta che si riesce a mantenere la porta inviolata, è sempre un vantaggio per la squadra.
Attaccanti e mentalità—
Quei ragazzi lassù ci semplificano il lavoro. Ogni volta che prendono la palla, creano sempre qualcosa di magico. E oggi abbiamo segnato solo tre gol, ma penso che avremmo potuto farne molti di più, quindi complimenti a loro. So che nella prossima partita ne segneremo qualcun altro. Glasner ha cambiato la mentalità del Palace, ora ne siamo inebriati e vogliamo vincere un altro trofeo".
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