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Mateta: “Ho sognato di fare gol per notti intere, era tanto che non giocavo”

Mateta: “Ho sognato di fare gol per notti intere, era tanto che non giocavo” - immagine 1
Il centravanti delle Eagles è raggiante
Redazione VN

Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace a segno contro la Fiorentina, ha parlato a TNT Sport dopo la partita:

Che serata. Era da tanto tempo che non giocavo dall'inizio, sono felice, anche perché ha segnato il mio amico Mitchell. Team Mitchell! Ho sognato di fare gol per nottate intere. Ce l'ho fatta e sono così felice! I tifosi mi conoscono, continuo a lavorare sodo. Sono sempre pronto a sperare nella vittoria, oggi l'abbiamo conquistata. Non è finita, abbiamo un'altra partita in Italia.

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