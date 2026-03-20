Crystal Palace, emergenza in attacco per l’andata: Larsen out, Mateta non al meglio

Dubbi sul 9 che Glasner avrà a disposizione contro la Fiorentina per la gara di andata: out l'acquisto top del mercato invernale, e Mateta?

Il primo grande assente sarà Jorgen Strand Larsen : l’attaccante norvegese, arrivato a gennaio dal Wolverhampton per circa 50 milioni di sterline, sarà squalificato per somma di ammonizioni e salterà l’andata . Un’assenza pesante, considerando il suo impatto immediato da gennaio a oggi: 3 gol e 1 assist in 10 presenze con il Palace.

Le speranze offensive sono quindi affidate soprattutto a Jean-Philippe Mateta, rientrato da poco dopo un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per oltre un mese e che ha fatto saltare in qualche modo il suo trasferimento al Milan (38 giorni e 8 partite saltate). Il francese è tornato a disposizione il 9 marzo, ma difficilmente potrà essere al top della condizione per la sfida del 9 aprile (LE DATE UFFICIALI).