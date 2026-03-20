Verso l’andata dei quarti di Conference League contro la Fiorentina, ilCrystal Palace deve fare i conti con un reparto offensivo tutt’altro che al completo.
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Crystal Palace, emergenza in attacco per l’andata: Larsen out, Mateta non al meglio
Il primo grande assente sarà Jorgen Strand Larsen: l’attaccante norvegese, arrivato a gennaio dal Wolverhampton per circa 50 milioni di sterline, sarà squalificato per somma di ammonizioni e salterà l’andata. Un’assenza pesante, considerando il suo impatto immediato da gennaio a oggi: 3 gol e 1 assist in 10 presenze con il Palace.
Le speranze offensive sono quindi affidate soprattutto a Jean-Philippe Mateta, rientrato da poco dopo un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per oltre un mese e che ha fatto saltare in qualche modo il suo trasferimento al Milan (38 giorni e 8 partite saltate). Il francese è tornato a disposizione il 9 marzo, ma difficilmente potrà essere al top della condizione per la sfida del 9 aprile (LE DATE UFFICIALI).
Situazione delicata anche per Eddie Nketiah, attaccante ex Arsenal, ancora alle prese con un problema muscolare alla coscia che lo tiene fermo da fine dicembre: il suo recupero resta in dubbio.
Infine, niente Europa per Christantus Uche, escluso dalla lista UEFA e quindi non utilizzabile contro i viola.
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