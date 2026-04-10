De Gea e Henderson, un abbraccio in salsa United. La loro storia

Il ritorno in Inghilterra non è stato certamente quello desiderato per David De Gea . Il portiere spagnolo si è visto arrivate da tutte le parti gli attaccanti del Palace. Ben diversa è stata la serata di Dean Henderson , che a parte la traversa di Fabbian, non è stato quasi mai impegnato. I due portieri a fine partita si sono ritrovati per un bell'abbraccio, dopo aver condiviso per anni lo spogliatoio di Carrington.

De Gea ed Henderson erano infatti compagni al Manchester United. Dal 2020 al 2022 hanno lottato per un posto da titolare, con lo spagnolo che era un totem vero e proprio ad Old Trafford. Henderson ha trovato poi fortuna altrove, prima a Sheffield e poi al Palace, entrando anche nel giro della nazionale. Molti tifosi dello United non hanno mai digerito la scelta di liberarsi di Henderson nel 2022, e di De Gea l'anno dopo. Il loro rapporto è rimasto più che buono, visto il caldo saluto di Selhurts Park.