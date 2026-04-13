Il difensore del Crystal Palace, Chris Richards, rivela il contenuto del colloquio con il tecnico Oliver Glasner

Redazione VN 13 aprile 2026 (modifica il 13 aprile 2026 | 16:12)

La Fiorentina è avvisata: il Crystal Palace non sbarcherà a Firenze per una gita di piacere. Nonostante il pesante 3-0 maturato nella gara d'andata a Selhurst Park, i difensore degli Eagles, Chris Richards, ha spento sul nascere ogni speranza di un Palace distratto dal campionato o intenzionato a fare turnover in vista del finale di stagione

Intervistato dopo la vittoria in rimonta contro il Newcastle, il centrale statunitense è stato chiarissimo sulle intenzioni della squadra di Londra. Il tecnico Glasner ha messo i giocatori davanti a un bivio: campionato o Europa? La risposta dello spogliatoio è stata unanime:

"Il mister ci ha chiesto se volevamo concentrarci su un obiettivo o sull'altro. Abbiamo concordato tutti di voler puntare su entrambi. Abbiamo il ritorno contro la Fiorentina e vogliamo prenderci la semifinale".

Richards ha poi analizzato le difficoltà tattiche incontrate contro i viola, sottolineando come la sfida di giovedì scorso sia stata propedeutica per battere il Newcastle: "La partita contro la Fiorentina ci ha aiutato, perché anche loro giocanouomo su uomo. Sappiamo che a Firenze sarà dura, loro hanno molto per cui giocare, ma noi daremo il 100%".

Il periodo d'oro di Mateta — Se c'è un uomo che la difesa di Vanoli dovrà sorvegliare con estrema attenzione, quello è Jean-Philippe Mateta. L'attaccante francese sta vivendo un momento di grazia assoluta: dopo aver sbloccato il match d'andata contro la Fiorentina, si è ripetuto con una doppietta decisiva contro i Magpies.

"Tutti vedono Mateta come un personaggio, ha un'energia contagiosa che aiuta chi gli sta intorno" ha spiegato Richards. "È fisico, attacca la profondità e si sacrifica. Siamo felici che si sia sbloccato proprio ora". Per la Fiorentina, dunque, l'ostacolo non sarà solo il punteggio da ribaltare, ma anche un attaccante in fiducia che sembra aver ritrovato il feeling con il gol proprio nel momento cruciale della stagione europea.