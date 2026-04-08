Pongracic ritrova Glasner: che stagione insieme in Bundesliga. Fu quarto posto

E' l'annata 2020/2021: il Wolfsburg si posiziona a fine campionato dietro a Bayern, Lipsia e Dortmund

"Glasner? L'ho sentito anche l'altro giorno ". Così Marin Pongracic in conferenza stampa, alla vigilia di Crystal Palace-Fiorentina. Davanti ad un Paolo Vanoli simpaticamente sorpreso, il centrale viola ha raccontato l'aneddoto, ovvero quello di aver sentito il tecnico degli Eagles, suo allenatore ai tempi del Wolfsburg, dopo la vittoria di Verona. "Gliel'ho detto anche a lui, sabato eravamo contenti dei tre punti ma non della performance. Mi ha risposto che ci ha visti pure contro l'Inter".

Pongracic ha giocato agli ordini dell'attuale allenatore del Crystal Palace per un anno e mezzo, dal gennaio 2020 all'agosto 2021. Se alla fine dei primi sei mesi fu settimo posto, il vero salto in avanti per il Wolfsburg arriva nel campionato successivo, quando il club biancoverde ottiene la quarta piazza della classifica tedesca, classificandosi per la Champions League. Nell'agosto del 2021 Pongracic approda poi al Borussia Dortmund, con Glasner che si era già trasferito all'Eintracht Francoforte.