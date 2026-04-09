È stato a un passo dallo sbarco in Serie A, il centravanti del Crystal Palace Mateta ritrova la maglia da titolare con la Fiorentina

Redazione VN 9 aprile 2026 (modifica il 9 aprile 2026 | 15:07)

I tifosi della Fiorentina più attenti al mercato, leggendo la probabile formazione del Crystal Palace per i quarti di finale di Conference League, si ricordano sicuramente di lui. Jean-Philippe Mateta, centravanti titolare delle Eagles, solo due mesi fa è stato al centro di un clamoroso giallo di mercato.

Dietrofont Milan — La Gazzetta dello Sport ricorda come nel mercato invernale dovesse sbarcare in Serie A. Promesso sposo del Milan, poi rimandato indietro dopo non aver superato le visite mediche. Per la sorpresa del Palace che invece lo considerava abile e arruolabile. La prudenza dei rossoneri - sottolinea la rosea - è stata più che giustificata. Quella contro la Fiorentina per Mateta sarà la prima volta da titolare dal mancato trasferimento al Milan. Appena la quarta partita giocata dalla fine di gennaio.

La ricostruzione — Il Crystal Palace era felice di intascare 35 milioni di euro anche se il francese era il centravanti titolare di Glasner, da 7 gol nelle prime 13 partite stagionali giocate in Premier. Il Milan era convinto di aver trovato quell’attaccante di peso da consegnare ad Allegri. Le visite mediche però avevano evidenziato delle criticità, problemi al ginocchio destro di cui Mateta nel 2019 aveva lesionato il menisco, rimanendo fermo per 6 mesi.

Giusto in tempo — Mateta e il Palace ci erano rimasti di sasso, ma l’attaccante si è effettivamente dovuto fermare per problemi a quel ginocchio. Per sei settimane in campo non si è visto. È tornato solo a metà marzo, più di un mese dopo il mancato sì al Milan, per fare una comparsata nell’andata degli ottavi di Conference contro il Larnaca. Da allora ha giocato altri tre spezzoni di partita, 83’ totali senza gol e con un solo tiro tentato. Stasera però, complice la squalifica di Strand Larsen, tocca a lui guidare l'attacco delle Eagles di Glasner.