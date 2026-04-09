Crystal Palace-Fiorentina, formazioni ufficiali: le scelte su Dodò e Mandragora

Sono stati annunciati gli schieramenti dei viola e delle Eagles

Redazione VN 9 aprile 2026 (modifica il 9 aprile 2026 | 19:55)

Tutto pronto a Selhurst Park: Crystal Palace e Fiorentina incrociano i tacchetti per i primi novanta di centottanta minuti validi per i quarti di finale di Conference League. Chi prevale tra oggi e giovedì prossimo al Franchi incontrerà in semifinale la vincente tra AZ Alkmaar e Shakhtar Donetsk, l'altro quarto dal lato del tabellone che interessa Paolo Vanoli e i suoi.

Il tecnico gigliato e il suo collega Oliver Glasner hanno sciolto i dubbi e diramato le formazioni ufficiali dell'incontro:

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Canvot, Lacroix, Richards; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Guessand; Mateta. All. Glasner.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli.

Il ballottaggio sul fianco destro della difesa viola lo vince Dodò su Comuzzo, quello sulla mezzala destra Fabbian su Mandragora. Tra gli inglesi, la spuntano Munoz e Mitchell su Johnson in fascia e Kamada su Hughes e Lerma accanto a Wharton in mediana. Dietro a Mateta, non c'è Pino ma Guessand con Sarr.