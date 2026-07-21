Zaniolo-Udinese, c’è l’accordo. Ma lui non si presenta agli allenamenti

Continua il tormentone estivo fra l'Udinese e Nicolò Zaniolo. Il tema è il rinnovo di contratto, con l'ex Fiorentina che chiede un aumento. Ieri sera le parti hanno trovato un accordo, come scrive Sky, ma oggi Zaniolo non si è presentato nel ritiro dell'Udinese. La senzazione è che appena verrà firmato il rinnovo, Zaniolo si presenterà regolarmente per preparare la nuova stagione.