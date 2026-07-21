L'avventura in maglia viola per Tariq Lamptey è stata breve e sfortunata. L'infortunio rimediato all'esordio con il Como lo ha messo ko per tutta la stagione. E così l'ex Brighton ha rescisso, rimanendo svincolato. Lamptey non ha faticato a trovare una nuova squadra, dato che il Qpr ha puntato su di lui.
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Lamptey trova squadra… e sfiderà subito la Fiorentina. L’annuncio ufficiale
Nuova avventura per Lamptey. Un'avventura che inizierà proprio contro la Fiorentina
I londinesi hanno annunciato il suo ingaggio ufficialmente. Una vera e propria coincidenza, dato che la Fiorentina tra pochi giorni (il 25 giugno), sfilerà proprio al Lotfus Road, affrontando il Qpr. Un segno del destino per il terzino destro.
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