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Gosens-Fiorentina, ancora veleni: “Escluso dalla rosa in modo sgradevole”

Robin Gosens
L'ex viola Robin Gosens torna sull'addio alla Fiorentina, e non le manda a dire
Redazione VN

Ancora polemiche per l'addio di Robin Gosens dalla Fiorentina. Durante la presentazione del tedesco con lo Schalke 04, l'ex esterno viola è tornato sul suo addio con parole al veleno:

A volte eravamo lontanissimi, poi tornavamo di nuovo vicinissimi. È stata un’altalena di emozioni. Alla fine è successo che la Fiorentina mi ha escluso dalla rosa, in un modo che trovo piuttosto sgradevole, e quello è stato il segnale che l’operazione poteva andare in porto, sia sotto il profilo sportivo che finanziario.

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