Ex viola, per Venuti si fa avanti una squadra di Serie C. Il punto

L'ex terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti è la nuova idea in entrata del Cosenza, alla ricerca di rinforzi d’esperienza per sistemare la propria difesa. Il classe 1995 è attualmente svincolato ma vanta un curriculum di tutto rispetto con maglie prestigiose come quelle di Fiorentina, Lecce e Sampdoria, motivo per il quale, nonostante il brutto infortunio al ginocchio che lo ha costretto a chiudere anzitempo la scorsa stagione, i calabresi starebbero pensando di ingaggiarlo. Lo riporta Tifo Cosenza.