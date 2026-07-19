L'ex terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti è la nuova idea in entrata del Cosenza, alla ricerca di rinforzi d’esperienza per sistemare la propria difesa. Il classe 1995 è attualmente svincolato ma vanta un curriculum di tutto rispetto con maglie prestigiose come quelle di Fiorentina, Lecce e Sampdoria, motivo per il quale, nonostante il brutto infortunio al ginocchio che lo ha costretto a chiudere anzitempo la scorsa stagione, i calabresi starebbero pensando di ingaggiarlo. Lo riporta Tifo Cosenza.
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Ex viola, per Venuti si fa avanti una squadra di Serie C. Il punto
L'ex terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti è la nuova idea in entrata del Cosenza, alla ricerca di rinforzi per sistemare la difesa.
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