La telenovela tra l'Udinese e Nicolò Zaniolo potrebbe giungere al termine. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, le parti stanno continuando a lavorare per trovare un accordo. Nelle ultime ore, infatti, sono stati fatti ulteriori passi avanti ed entro la giornata di oggi si dovrebbe arrivare alla soluzione definitiva.
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Ex viola, termina la telenovela Udinese-Zaniolo? Parti vicine all’accordo
La trattativa per il rinnovo di Nicolò Zaniolo con l'Udinese potrebbe giungere al termine
Il 22 luglio l'Udinese partirà per il ritiro a Lienz, in Austria, e per allora le cose dovranno essere sistemate. Il club bianconero nei giorni scorsi aveva avvisato l'ex viola di una possibile esclusione dalla rosa qualora non si fosse presentato.
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