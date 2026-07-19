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Ex viola, termina la telenovela Udinese-Zaniolo? Parti vicine all’accordo

Ex viola, termina la telenovela Udinese-Zaniolo? Parti vicine all’accordo - immagine 1
La trattativa per il rinnovo di Nicolò Zaniolo con l'Udinese potrebbe giungere al termine
Redazione VN

La telenovela tra l'Udinese e Nicolò Zaniolo potrebbe giungere al termine. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, le parti stanno continuando a lavorare per trovare un accordo. Nelle ultime ore, infatti, sono stati fatti ulteriori passi avanti ed entro la giornata di oggi si dovrebbe arrivare alla soluzione definitiva.

Il 22 luglio l'Udinese partirà per il ritiro a Lienz, in Austria, e per allora le cose dovranno essere sistemate. Il club bianconero nei giorni scorsi aveva avvisato l'ex viola di una possibile esclusione dalla rosa qualora non si fosse presentato.

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