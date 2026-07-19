Ex viola, termina la telenovela Udinese-Zaniolo? Parti vicine all’accordo

La telenovela tra l'Udinese e Nicolò Zaniolo potrebbe giungere al termine. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, le parti stanno continuando a lavorare per trovare un accordo. Nelle ultime ore, infatti, sono stati fatti ulteriori passi avanti ed entro la giornata di oggi si dovrebbe arrivare alla soluzione definitiva.