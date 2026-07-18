Gosens: “Spero di chiudere la carriera allo Schalke 04”

Robin Gosens si è presentato in conferenza da nuovo giocatore dello Schalke 04: "Questo club ha sicuramente contribuito a farmi sognare di divenire un calciatore professionista, questa è la verità. Qui sono stato introdotto al calcio e spero che mi verrà permesso di chiudere qua la mia carriera. Al momento non ho grandi progetti su cosa farò dopo, ma sento che questo è veramente il posto perfetto per me”.