Lutto per l’ex viola Vincenzo Montella: è scomparsa la sorella Caterina

Lutto in famiglia per Vincenzo Montella: l'ex allenatore della Fiorentina e attuale ct della Turchia ha perso la sorella

Un grave lutto ha colpito l'ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella. La sorella Caterina è scomparsa in seguito alle ferite riportate dopo un tragico incidente domestico. A comunicare la notizia è stata la Federazione calcistica turca, che ha espresso la propria vicinanza al commissario tecnico della Nazionale e alla sua famiglia.