Un grave lutto ha colpito l'ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella. La sorella Caterina è scomparsa in seguito alle ferite riportate dopo un tragico incidente domestico. A comunicare la notizia è stata la Federazione calcistica turca, che ha espresso la propria vicinanza al commissario tecnico della Nazionale e alla sua famiglia.
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Lutto per l’ex viola Vincenzo Montella: è scomparsa la sorella Caterina
Lutto in famiglia per Vincenzo Montella: l'ex allenatore della Fiorentina e attuale ct della Turchia ha perso la sorella
Il funerale di Caterina Montella si terrà nella giornata di oggi a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, dove parenti e amici le daranno l'ultimo saluto.
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Il comunicato della Federazione Turca—
Abbiamo appreso con profondo dolore della scomparsa di Caterina Montella, sorella del commissario tecnico della Nazionale turca Vincenzo Montella, deceduta nell'ospedale dove era ricoverata a seguito di un tragico incidente domestico. Per Caterina Montella sarà celebrato oggi, alle ore 16:30, il funerale presso la Chiesa di San Nicola, nel comune di Castello di Cisterna, in provincia di Napoli. La Federazione calcistica turca esprime le più sentite condoglianze al commissario tecnico della Nazionale Vincenzo Montella, alla sua famiglia e ai suoi cari per questa dolorosa perdita.
Anche la nostra redazione si unisce alle condoglianze per la tragica scomparsa!
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