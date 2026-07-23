Il Besiktas continua a guardare con attenzione al mercato internazionale per rinforzare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano. Secondo quanto riferiscono alcuni media turchi, il club avrebbe messo nel mirino Igor, difensore brasiliano oggi in forza al Brighton, già allenato dal tecnico italiano ai tempi della Fiorentina.
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Dalla Turchia: Italiano pesca tra i suoi ex. Igor nel mirino del Besiktas
Il Besiktas di Vincenzo Italiano mette nel mirino un ex difensore della Fiorentina
Il futuro dell'ex centrale della Spal sembra destinato a essere lontano dalla Premier League. Oltre al Besiktas, infatti, anche altri club stanno monitorando la sua situazione, tra cui lo Schalke. La formazione tedesca, che di recente ha accolto Robin Gosens, valuta Igor come un profilo adatto per rafforzare il reparto arretrato in vista della nuova stagione.
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