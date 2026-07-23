Ex viola, Harrison riparte dagli USA: l’esterno vicino ai New England Revolution

Jack Harrison fa ritorno al Leeds dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina, ma è già pronto a ripartire

La Fiorentina a giugno non ha riscattato Jack Harrison che adesso è pronto a ripartire dagli Stati Uniti. Secondo quanto riparta il New York Times, l'esterno inglese è pronto a iniziare una nuova avventura in MLS come nuovo giocatore dei New England Revolution, club di Massachusetts che milita nella Major League Soccer.