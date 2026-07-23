La Fiorentina a giugno non ha riscattato Jack Harrison che adesso è pronto a ripartire dagli Stati Uniti. Secondo quanto riparta il New York Times, l'esterno inglese è pronto a iniziare una nuova avventura in MLS come nuovo giocatore dei New England Revolution, club di Massachusetts che milita nella Major League Soccer.
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Ex viola, Harrison riparte dagli USA: l’esterno vicino ai New England Revolution
Jack Harrison fa ritorno al Leeds dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina, ma è già pronto a ripartire
Per Harrison non è la prima volta in un campionato statunitense: il classe 1996 aveva iniziato la propria carriera professionistica nel New York City FC.
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