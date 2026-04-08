L'esterno della Fiorentina in prestito dal Leeds, Jack Harrison, ha parlato FourFourTwo della sua stagione e del futuro (LE ALTRE DICHIARAZIONI). Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola interviste Harrison: “Firenze mi ha fatto capire una cosa importante sul mio futuro”
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Harrison: “Firenze mi ha fatto capire una cosa importante sul mio futuro”
Le parole dell'esterno della Fiorentina, Jack Harrison, sul suo futuro e la cosa che gli ha fatto capire Firenze
Sul futuro—
Venire qui mi ha aperto la mente a molte più possibilità. Essere aperto e adattabile, pronto ad andare ovunque e a trovare la felicità, è fondamentale per me. Se voglio giocare al meglio – cosa che contribuisce molto alla mia felicità – devo essere in un posto che sia anche la cosa migliore per la mia felicità. Trovare quel posto sarebbe incredibile. Non so ancora esattamente dove sarà, ma sono aperto a tutte le possibilità.
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Sull'età—
Molti giocatori si fanno prendere dalla frenesia di arrivare ai 30, pensando 'Sto diventando un po' vecchio'. Guardo altri giocatori, come (Luka) Modric. 40 anni. Incredibile. Se continuo a prendermi cura di me stesso, chissà cosa potrebbe succedere nei prossimi 10 anni? Questa è la mia mentalità. Darò il massimo.
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