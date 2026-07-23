Depor, il CEO Benassi: “Amatucci? Profilo e mentalità ideali per noi”

Le parole del CEO del Depor Benassi sull'ex viola Amatucci e sulle sfide estive contro Fiorentina e Genoa: "Viola Park struttura bellissima"

Redazione VN 23 luglio 2026 (modifica il 23 luglio 2026 | 14:04)

Il Deportivo La Coruna, neopromosso in Liga e guidato dal CEO italiano Massimo Adalberto Benassi, ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Lorenzo Amatucci dalla Fiorentina. Ai microfoni di Tmw, il dirigente ha spiegato la filosofia che ha portato all'ingaggio dell'ex centrocampista viola, soffermandosi anche sui prossimi impegni estivi che vedranno i galiziani sfidare la Fiorentina e visitare nuovamente il Viola Park.

"Amatucci? Scelta logica e in linea con il nostro progetto" — Benassi ha illustrato la strategia di mercato del club spagnolo, spiegando come il profilo del giovane classe 2004 si sposi perfettamente con la politica societaria:

"Valutiamo attentamente il profilo del giocatore e l’età. Abbiamo alcune regole non scritte: il 25% della rosa deve arrivare dal settore giovanile, il 50% deve essere Under 25. Queste sono le nostre basi. Lorenzo, dopo un anno passato in Spagna, parla perfettamente la lingua e conosce benissimo il calcio e l’ambiente locale. Ci è sembrata una scelta assolutamente logica puntare su di lui all'interno della nostra programmazione sportiva".

Il ritorno in Italia e gli elogi al Viola Park — A inizio agosto il Deportivo La Coruna farà tappa in Italia per due amichevoli di prestigio contro Genoa e Fiorentina. Un'occasione speciale per il manager italiano per ritrovare l'ambiente gigliato e tornare al centro sportivo di Bagno a Ripoli:

"Tornare in Italia fa sempre piacere ed è un bell'incastro all'interno della nostra pianificazione. L'anno scorso siamo stati in Inghilterra e prima ancora in Portogallo: cerchiamo avversari di alto livello nella parte finale della preparazione. A livello personale e professionale è molto bello tornare".

Su un eventuale nuovo passaggio al Viola Park, Benassi ha speso parole di grande stima:

"L'abbiamo visitato credo quasi due anni fa ed è stata una piacevolissima sorpresa. Strutture di questo livello servono in Italia, ma anche in Spagna. Contiamo che anche il nostro centro sportivo possa diventare un giorno come quello viola".