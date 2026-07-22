Beppe Galli, agente del neo acquisto del Modena Alessandro Bianco, prelevato a titolo definitivo dalla Fiorentina per 1 milione più il 50% sulla rivendita, ha parlato a Radio Amore:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola L’agente di Bianco: “Era il pupillo di Barone, con lui sarebbe rimasto”
altre news
L’agente di Bianco: “Era il pupillo di Barone, con lui sarebbe rimasto”
Bianco è stato ceduto al Modena a titolo definitivo, interrompendo quindi il rapporto con la Fiorentina che durava dalle giovanili
E' un giocatore fortissimo, è andato al Modena ma non è un passo indietro. In Serie A l’unico giocatore italiano preso in considerazione è stato Liberali che ha fatto un ottimo campionato in B, ma anche lui è un’incognita. Noi ci dimentichiamo che la Juventus è diventata Juventus andando in Serie B (ride, ndr). In Italia abbiamo perso la nostra identità e la dobbiamo ritrovare, non dobbiamo copiare nessuno.
Addio alla Fiorentina—
Bianco è sempre stato un pupillo di Barone, se ci fosse stato lui sarebbe stato titolare e saremmo rimasti. Semplicemente la Viola non lo considerava più nel progetto e abbiamo deciso di cambiare aria, ma non abbiamo chiesto la cessione. Ci dispiace, ma le strade prima o poi si dividono. Mi ricordo ancora un’intervista di Fabregas che diceva che Bianco fosse uno dei giovani più promettenti in Italia e questo ci fa molto piacere. A Modena siamo contenti e vediamo come va.
.
© RIPRODUZIONE RISERVATA