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Ex viola, Lafont saluta la Francia: va in Turchia per un solo milione

Ex viola, Lafont saluta la Francia: va in Turchia per un solo milione - immagine 1
L'ex portiere della Fiorentina, Alban Lafont, saluta il Nantes e la Francia per approdare alla Super Lig turca
Redazione VN

Nuova avventura per Alban Lafont, uno dei giovani portieri più attesi del calcio europeo quando nell’estate 2018 arrivò alla Fiorentina. L’estremo difensore francese, oggi classe 1999, è infatti pronto a lasciare il Nantes per trasferirsi in Turchia, dove vestirà la maglia dell’Amedspor, club neopromosso nella massima serie turca.

Prezzo e formula

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L’operazione porterà nelle casse del Nantes circa un milione di euro, con Lafont che saluta definitivamente il calcio francese dopo un lungo percorso iniziato proprio dopo la sua esperienza in viola.

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