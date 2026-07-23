Lorenzo Amatucci, ex giocatore della Fiorentina, si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore del Deportivo La Coruna. le sue parole:
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Depor, Amatucci si presenta: “Le mie caratteristiche. Qui per il progetto”
Lorenzo Amatucci si presenta in conferenza stampa come nuovo giocatore del Deportivo La Coruna
Sono molto contento qui. Sono entusiasta e ho grandi speranze per la prossima stagione. Vorrei ringraziare tutta la squadra, lo staff e la società per il benvenuto. Ho parlato con la società: sa quello che vuole e ha un progetto futuro, ma non perde di vista il presente. Il Depor è un club storico dove ci hanno giocato grandi giocatori.
Obiettivi personali—
Cercherò di dare tutto e aiutare la squadra. Ma vedrò giorno giorno e partita partita. In squadra ci sono molto giocatori di livello, la competizione è alta e questo è un bene.
Liga o Serie A—
Non è tanto il campionato, ma l'idea di gioco della squadra e dell'allenatore. Salto di categoria? Sicuramente c'è un salto di qualità. Per me sarà tutto nuovo perché non ho mai giocato in Prima Divisione, se non una partita con la Fiorentina. Per questo credo che l'importante sarà dare sempre il massimo.
Il ruolo—
Mi piace giocare da 6 o da 8. Le mie caratteristiche sono quelle del perno difensivo. Ma si può sempre imparare cose nuove e migliorare.
La Nazionale—
Giocare con l'Italia è il mio sogno ma ora non ci penso. Penso alla prossima stagione.
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