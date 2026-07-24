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Venuti: “La Fiorentina il mio Real Madrid. Ribery il migliore in assoluto”

Venuti
Le parole dell'ex viola, Lorenzo Venuti, sull'importanza per lui di aver vestito la maglia della Fiorentina e non solo
Redazione VN

L'ex calciatore della Fiorentina e grande tifoso viola, Lorenzo Venuti, oggi svincolato dopo l'esperienza in Serie B con la Sampdoria, è stato intervistato da gianlucadimarzio.com. Tanti i temi trattati, soffermandosi tanto su Firenze e la maglia viola. Le sue parole:

Aver giocato nella Fiorentina per me equivale al Real Madrid. Ogni estate aspettavo la lettera per sapere se sarei rimasto anche l'anno dopo. Già da bambino impari a convivere con l'ansia del giudizio. Quando lo speaker pronuncia il mio nome e tutto lo stadio risponde con il cognome, capisco che sto vivendo qualcosa di indescrivibile.

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Sul miglior campione avuto da compagno

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Il migliore? Franck Ribéry, senza ombra di dubbio. Il rammarico per non aver alzato un trofeo resta, ma non ho nulla da rimproverarmi: tutto quello che ho ottenuto è arrivato grazie al lavoro.

Sulla nuova Fiorentina

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Chi è rimasto ha una grandissima voglia di rivalsa. La rosa è forte e Grosso è un allenatore competente.

Sull'infortunio avuto

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Ora sono pronto a ripartire. Mentalmente sto benissimo, sono veramente carico e ho tantissima voglia di rimettermi in gioco. Al Lorenzo bambino direi solo di continuare a credere in sé stesso e di non avere paura dei giudizi. A 31 anni penso di poter ancora dare e dimostrare tanto.

 

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