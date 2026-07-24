Venuti: “La Fiorentina il mio Real Madrid. Ribery il migliore in assoluto”

Le parole dell'ex viola, Lorenzo Venuti, sull'importanza per lui di aver vestito la maglia della Fiorentina e non solo

L'ex calciatore della Fiorentina e grande tifoso viola, Lorenzo Venuti, oggi svincolato dopo l'esperienza in Serie B con la Sampdoria, è stato intervistato da gianlucadimarzio.com. Tanti i temi trattati, soffermandosi tanto su Firenze e la maglia viola. Le sue parole: