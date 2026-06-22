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“Che inizi un percorso positivo di rinnovamento”: il messaggio viola a Malagò

“Che inizi un percorso positivo di rinnovamento”: il messaggio viola a Malagò - immagine 1
Il messaggio della Fiorentina a Giovanni Malagò, eletto nuovo presidente della FIGC: "Speriamo di intraprendere un percorso positivo"
Redazione VN

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC.Inizia oggi un nuovo progetto con l'obiettivo di far ripartire un calcio italiano sempre più in difficoltà. Sui social, la Fiorentina ha voluto mandare un messaggio al Presidente si appena eletto: 

Le parole

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La Fiorentina si congratula con il neo eletto presidente della Figc Giovanni Malagò e gli augura di intraprendere un percorso di positivo rinnovamento per tutto il calcio italiano.

Il post

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