FOTO – Father’s day, G.Commisso a Rocco: “Orgoglioso di essere tuo figlio”

Il Presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso ha dedicato oggi, in occasione del Father's Day in America, un post su Instagram al compianto padre ed ex Presidente viola Rocco Commisso. Ecco di seguito il post e le sue parole: "Buona festa del papà al mio meraviglioso papà. Oggi, e ogni giorno, penso alla tua forza, al tuo amore, ai tuoi sacrifici e all'incredibile esempio che hai dato alla nostra famiglia. Sono così orgoglioso di essere tuo figlio e porterò sempre con me i tuoi insegnamenti, i tuoi valori e la tua eredità. Mi manchi più di quanto le parole possano esprimere, ma so che sarai sempre con me nel mio cuore. Grazie di tutto, papà. Ti amerò per sempre".